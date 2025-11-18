Гроссмейстер Карякин провел в Дубне сеанс одновременной игры с ветеранами СВО

Многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел в Дубне сеанс одновременной игры с ветеранами СВО и членами их семей в ходе открытия в Дубне шахматного клуба в рамках проекта «Шахматы для СВОих». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Николай Киреев гроссмейстеру проиграл, но был удовлетворен результатом — говорит, что для командира любой опыт полезен.

«Занимался шахматами еще в детстве, в школе играл много. Потом не до шахмат было. Сейчас, при создании этого проекта решил поддержать идею. Для меня игра с Сергеем Александровичем была очень интересной и даже престижной — сыграть с таким профессионалом!» — поделился эмоциями ветеран СВО Николай Киреев.

Проект «Шахматы для СВОих» Сергей Карякин запустил в этом году. Он направлен на то, чтобы помочь ветеранам СВО справиться с психологическими проблемами. Шахматы могут играть ключевую роль в процессе реабилитации — показали специальные исследования.

«Это проект, который помогает ветеранам СВО и членам их семей адаптироваться, социализироваться, вовлекаем их в мирную жизнь. Это — здорово. Это шахматы, возможность для взрослых и детей правильно проводить свой досуг», — отметил гроссмейстер, многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Старт проекта «Шахматы для СВОих» в Дубне поддержали депутат Госдумы Алла Полякова, депутат Мособлдумы Александр Орлов и глава города Максим Тихомиров. Первое соревнование — турнир на кубок главы Дубны по шахматам — Алла Полякова назвала значимым историческим событием.

«Турнир в Дубне проходил одновременно на 16 досках и длился почти два часа. Поблагодарил Сергея за идею, пожелал ему дальнейших успехов, а нашим ветеранам — ярких побед», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Проект «Шахматы для СВОих» реализуется Федерацией шахмат Московской области при поддержке партии «Единая Россия» совместно с фондом «Защитники Отечества» и правительством региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.