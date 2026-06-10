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«Грязные животные»: чеченец угрожает убить всех собак во дворе в Ленобласти

Жители города Мурино в Ленинградской области пожаловались на чеченца-живодера, который угрожал расправиться с собачниками и их питомцами, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

По словам жителей, мужчина называет собак «грязными животными». При этом, судя по его высказываниям, он считает придомовую территорию своей собственностью.

Одна из очевидцев опубликовала видео стычки с живодером. Мужчина угрожал убить собак на площадке.

«Если они будут гадить на моей площадке, <…> крысиный яд кину туда», — сказал мужчина на видео.

Жители рассказывают, что он регулярно нарушает общественный порядок, агрессивно себя ведет по отношению к девушкам с собаками и угрожает расправой им и животным.

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