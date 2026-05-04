Гриценко объяснил, чем ЧС в Туапсе отличается от разлива в Анапе

Спецслужбы не привлекают волонтеров к работам в Туапсе

Власти и участники ликвидации ЧС заявили, что ситуацию в Туапсе нельзя сравнивать с разливом мазута в Анапе. В эпицентре работают только спецслужбы, сообщает «ФедералПресс» .

Чрезвычайную ситуацию в Туапсе часто сопоставляют с выбросами мазута в Анапе, ликвидация которых заняла почти год. Однако специалисты подчеркивают: различаются характер загрязнения, тип почвы и порядок работ.

Первый вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко заявил, что в приоритете остается ликвидация ЧС, а обсуждение гендерного состава добровольцев неуместно.

Он уточнил, что в эпицентре разлива задействованы только профильные службы и техника. По соображениям безопасности волонтеров туда не допускают. Добровольцы могут помогать на других участках — очищать территории социальных объектов от осадков с примесями нефтепродуктов.

Депутат гордумы Краснодара Юрий Костомаха отметил, что публичное недовольство часто возникает из-за нехватки информации и желания помочь.

По его словам, основные силы направлены на устранение последствий атаки беспилотников: очистку городской среды от следов горения и помощь пострадавшим животным.

Председатель комитета по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев сообщил, что в Шепси инициативная группа уже неделю отмывает животных и ищет приюты и ветеринаров.

Он также отметил рост тревожного контента вокруг ситуации в Туапсе.

