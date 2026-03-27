Григорий Артамонов лично вручил награды лучшим работникам культуры

26 марта глава городского округа Подольск Григорий Артамонов встретился с теми, чей труд определяет культурный облик Подольска. Он вручил муниципальные и областные награды лучшим специалистам сферы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дипломом Губернатора Московской области в номинации «Молодой талантливый автор» отмечена подольская оперная певица Дарья Вуйчик — за постановку «Народная драма в музыке и жизни». Отдельно Григорий Игоревич поздравил лауреатов премии имени Петра Солнцева. Награды получили сотрудники домов культуры, музеев, библиотек и центров творчества.

Культура — это не просто досуг, а фундамент духовного благополучия и общественной идентичности. Благодаря работе сотен творческих людей Подольск остается интересным и привлекательным для жизни местом. Каждый вкладывает силы в воспитание подрастающего поколения и сохранение традиций, способствуя нашему духовному единству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.