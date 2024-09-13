Грешно ли: священник развеял популярный миф о кремации

«Церковного запрещения нет, что нельзя кремировать. Но если есть возможность предать тело земле, то надо ее использовать, отдать все Богу», — отметил священник.

Однако, по его словам, в наше время многие не могут обойтись без кремации, поскольку для похорон необходимо место на кладбище. В случае кремации же достаточно просто вынести урну.

В православии принято проявлять глубокое уважение к останкам людей. Например, на Афоне существует особый обряд: когда умирает монах, его не помещают в гроб, а зашивают в мантию и хоронят в земле на 3 года. По истечении этого времени останки поднимают, и их состояние в вечности определяется по цвету костей.

Если кости имеют черный цвет, монахи снова закапывают их и рассылают сообщения по всей Святой горе с просьбой молиться о покойном. Белые кости принадлежат помилованному человеку, костям с желтым оттенком приписывается благочестие, а красно-коричневые кости относятся к святым. Такие останки могут выделять миро и обладать мягкой, бархатистой текстурой.

Священник подчеркнул, что кости военных тоже могут служить доказательством их святой жизни. По его словам, мироточащий череп — явное свидетельство святости солдата.