Греф заявил, что «Сбер» является крупнейшим работодателем в Крыму

«Мы крупнейший работодатель в Крыму, потому что у нас в „Мрии“ работает уже больше трех тысяч человек, уже больше 700 человек работает в банке», — сказал он.

При этом Греф отметил, что в Крыму есть дефицит кадров и при запуске банковского обслуживания на полуострове изначально были привлечены люди из других российских регионов. «В банковской сфере есть специфика, нужны очень хорошо подготовленные люди. Что касается работы наших офисов, там очень высокий порог требований. Поэтому первые 300 человек мы завезли из других территорий России. Они составили костяк команды. Сейчас идет подготовка персонала в Крыму. И мы расширяемся уже полностью за счет местных кадров», — добавил он.

В январе этого года Греф заявлял, что за первый год работы банка на полуострове доля «Сбера» на банковском рынке достигла 12%. В начале 2023 года Сбербанк объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В настоящее время в Крыму действует 18 точек обслуживания «Сбера»: 15 офисов для розничных клиентов и три — для бизнеса. «Сбер» есть в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии и Евпатории.