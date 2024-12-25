сегодня в 15:41

Гражданина Нидерландов приговорили к 3 годам тюрьмы за нападение на полицейского

Хамовнический райсуд столицы приговорил к трем годам колонии гражданина Нидерландов Харри Йоханнеса ван Вурдена, он признан виновным в нападении в состоянии алкогольного опьянения на капитана полиции, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел около здания посольства Италии в центре российской столицы.

Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Ранее американца Джина Спектора приговорили в РФ к 15 годам тюрьмы за шпионаж. Также суд оставил в силе назначенный гражданину США ранее штраф в 14 млн рублей.