Грантовый проект расскажет подросткам из Солнечногорска о героях округа

Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на встречу с руководителем военно-патриотического клуба «Поисковый отряд «Витязь» Олегом Мартыненко. Она пройдет в четверг, 13 марта, в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева (ул. Дзержинского, д. 21/19). Начало в 15:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча состоится в рамках проекта «Солнечногорск. Личные истории забытого сражения». Его реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Олег Мартыненко расскажет и покажет, как проходят поисковые работы, восстанавливают имена героев, находят родственников погибших.

Проект «Солнечногорск. Личные истории забытого сражения» стартовал 1 февраля 2025 года. Он посвящен 80-летию Великой Победы.

Его центральным событием станет создание подростками настольной игры-бродилки «Передай историю» в игротехнической лаборатории, проведение по ней турнира и передача ее школам, библиотекам и молодежным центрам. Также в апреле запланирован одноименный квест по городу.

«Проект победил в гранатовом конкурсе в области искусства, культуры и креативных индустрий. Конкуренция была высокой — более 10 700 заявок. Он посвящен битве за Москву. Через историю жителей Солнечногорска молодому поколению напомнят о героических событиях при обороне столицы. Каждый сможет почувствовать связь с героями прошлого», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Записаться на встречу можно по телефону: 8 (496) 264-46-64 или в библиотеке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.