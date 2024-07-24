Грандиозные гуляния прошли в домодедовском парке «Елочки»

В парке «Елочки» прошло мероприятие «Ночь в парке» для жителей и гостей городского округа Домодедово. Команда парков подготовила для посетителей интересную и насыщенную программу: концерт, фотозоны, мастер-классы, дискотека с сухими красками, кинопоказ и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В романтической атмосфере светящихся парков звучала живая музыка, проходил танцевальный мастер-класс и тренировка по растяжке, а также все посетители сыграли в музыкальное лото. Аттракционы и кафе работали до ночи.

«Мы всей семьей обожаем приходить в парк вечером, становится не так жарко и можно погулять подольше. Сегодня мы потанцевали, осмотрели выставки и сыграли в необычное музыкальное лото. Нашим дочкам 14 и 5 лет, обе нашли занятие по душе. Наш парк очень красивый, а в такие вечера особенно преображается», — отметила семья Строковых.

Пока юные посетители были увлечены настольными играми, взрослые посетили ярмарку изделий ручной работы домодедовских мастеров и мастериц.

Традиционно «Ночь в парке» проходит в центральном городском парке культуры и отдыха «Елочки» с 2017 года.

Общеобластное мероприятие «Ночь в парке» 20 июля прошло в 80 парках Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.