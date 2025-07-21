График вывоза отходов изменился в ряде регионов из-за аномальной жары

Компания поддерживает инициативу регионов и подчеркивает важность оперативного реагирования на погодные аномалии.

«Изменения в графиках помогают не только обеспечить бесперебойный вывоз отходов, соблюдая санитарные нормы и требования, но и сохранить работоспособность техники. В некоторых регионах мусоровозы начали выезжать на маршруты с раннего утра, до наступления пиковой жары, что позволяет увеличить вывоз ТКО с контейнерных площадок в относительно комфортное время и избежать перегрева оборудования мусоровоза и кабины водителя, когда асфальт и металлические конструкции начинают нагреваться до предельных температур», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

В Брянской области, как отмечает региональный оператор, решение о более раннем выезде экипажей было принято, чтобы не допустить срыва графиков транспортирования отходов. При этом оператор приносит извинения жителям, которых может побеспокоить шум техники в ранние часы, и просит с пониманием отнестись к ситуации. Временные неудобства связаны исключительно с погодными условиями, и с понижением температуры техника вернется к привычному графику.