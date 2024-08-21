Граффити от Ивана Пимкина украсили парк «Дубрава» в Павловском Посаде

В Павловском Посаде в парке «Дубрава» обновление — благодаря таланту Ивана Пимкина, его периметр украшают граффити четырех пернатых. Яркие краски, реалистичная модель исполнения — все это подчеркивает мастерство автора, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы очень любим наш парк, часто здесь гуляем и были приятно удивлены, увидев такие рисунки. Даже детям понравились, хоть это и не мультяшный сюжет. Показываю им птиц, говорю, как они называются, чем отличаются друг от друга. А ведь это своего рода и образовательный момент в нашей прогулке по парку. Спасибо и руководству городского округа и художнику за такую красоту. Надеюсь, увидим и других представителей фауны. Места, как говорится хватает», — сказала Елена Усачева.

Иван Пимкин родился в Павловском Посаде. Работает графическим дизайнером, в свободное время увлекается художественным граффити.

Иван является один из двух художников, принимавших участие в оформлении здания по адресу ул. Тихонова д. 52 в 2022 году.

Роспись такого масштаба стала для Ивана первой в его жизни работой такой сложности. Работать пришлось на специальной вышке, которую раскачивало ветром, но художники, как мы все можем в этом убедиться, прекрасно справились со своей задачей, и подарили павловопосадцам такой шедевр.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.