Граффити на тему СВО создают во дворе на улице Советской в Рошале

Важный проект воплощают в жизнь ветеран СВО Виктор Никонов и активисты «Молодой гвардии» округа Шатура. Во дворе дома № 17а по улице Советской в Рошале они завершают работу над граффити на тему СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На фасадах нашего города уже есть портреты героев Великой Отечественной войны. Это не просто картины — это живая память о тех, кто отстоял для нас мирное небо. Сегодня их дело продолжают участники СВО. И мы хотим, чтобы жители города чувствовали сердцем, что их подвиг вечен. Для молодежи это особенно важно — видеть пример мужества и любви к Родине», — рассказала депутат Совета депутатов, заместитель руководителя «Молодой гвардии» м. о. Шатура Евгения Чиркунова.

Работают над граффити Виктор Никонов и автор многих уличных картин в округе Александр Ежов.

Виктор не только талантливый художник, но и настоящий патриот своей Родины. В декабре 2023 года он добровольцем отправился в зону боевых действий сапером. Вскоре его перевели в инженерную разведку, где он водил за собой штурмовые группы.

Во время ожесточенного боя за освобождение Марьинки старший сапер получил тяжелое ранение. За проявленные мужество и самоотверженность в октябре 2024 года указом президента он был награжден орденом Мужества.

Сейчас Виктор занимается важной работой — приближает нашу победу в тылу. Вместе с 3D-инженером Кириллом Масловым, который создает цифровые модели, он изготавливает необходимые изделия для фронта.

На воплощение идеи и создание эскиза будущих граффити размером 40 кв. м ушло несколько недель.

На картине изображен боец, стоящий на пригорке с видом на широкую реку, петляющую среди лесов. Контраст между суровым образом солдата и спокойным пейзажем подчеркивает внутреннюю драму: это момент раздумий, когда человек размышляет о Родине, о доме, о цене мира. Картина передает одновременно силу и уязвимость героя.

Завершить работу художники планируют на этой неделе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.