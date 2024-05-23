Грабили и издевались: раскрыты данные о поведении западных военных в Берлине

В ФСБ рассказали о бесчинствах союзных войск в освобожденном Берлине

В ФСБ раскрыли данные о бесчинствах военных союзных войск в освобожденном Берлине в 1945 году, пишет РИА Новости .

Советская военная администрация в Германии наблюдала за обстановкой и поведением союзных войск в американской, британской и французской зонах оккупации Берлина.

«Случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают», — отмечалось в рассекреченных документах спецслужб.

В них указаны факты мародерства, грабежей и убийств западными военными немецких граждан в освобожденном советскими войсками Берлине.