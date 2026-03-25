«Говорят, там ничего не было»: мужчину захоронили в могилу ребенка на Кубани

На Кубани в могилу умершего 60 лет назад ребенка захоронили мужчину

В станице Каневской на Кубани разгорелся скандал на старом кладбище. Родственники мужчины, умершего в декабре прошлого года, захоронили его прах в могилу 2-летней девочки, которая скончалась более 60 лет назад, сообщает « КП-Кубань ».

Местная жительница обнаружила, что металлическая ограда на месте захоронения ее родственницы исчезла, а на ее месте появился свежий холмик с венками и крестом с фамилией неизвестного мужчины.

«Я нашла родственников похороненного здесь мужчины, но они не признают того факта, что здесь была другая могилка. Говорят, там ничего не было. Но у меня сохранились фотографии, доказывающие обратное. Также это могут доказать другие люди», — заявила местная жительница.

В муниципальной ритуальной службе архивов не нашли. Родственники умершей девочки обратились в правоохранительные органы. Мать погибшей, которой сейчас 84 года, настаивает на восстановлении могилы и наказании виновных.

Прокуратура Каневского района начала проверку по обращению родственников.

