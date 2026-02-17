Готовьтесь к худшему: на Земле началось первое солнечное затмение
Фото - © Unsplash.com
17 февраля на Земле началось солнечное затмение. Оно стало первым в этом году, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Около 13:00 в Антарктиде на Землю упала полутень Луны. Через полтора часа естественный спутник планеты закрыл Солнце, создав в небе «огненное кольцо».
К сожалению, увидеть его смогли только несколько жителей Земли. В том числе за явлением наблюдали сотрудники российской антарктической станции Мирный. Они сделали соответствующий снимок.
Также еще одно фото сделала австралийская исследовательская антарктическая станция Дейвис. В этом районе «огненного кольца» не было видно, но затмение приблизилось к максимуму.
Всего в этом году будет два солнечных затмения и еще два — лунных.
Ранее сильная вспышка произошла на левом краю Солнца утром 16 февраля. Пик излучения зафиксировали в 07:35, измеренный балл составил М2.4.
