Готовность ступинских парков к зимнему периоду оценил руководитель муниципалитета Сергей Мужальских

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса посетил ступинский парк культуры и отдыха имени Николая Островского. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель муниципалитета встретился с работниками парка и обсудил готовность коллектива к работе в зимних условиях.

«Наш парк — место притяжения жителей и гостей округа. Благодаря поддержке губернатора мы благоустроили территорию парка. И летом, и зимой здесь многолюдно. Спасибо, что содержите его в чистоте и порядке», — сказал Сергей Мужальских.

В ступинском и михневском парках трудятся 25 рабочих по комплексному обслуживанию территории.

Для содержания в зимний период закуплена щебеночная крошка и противогололедные материалы. Парки обеспечены снегоуборочной техникой, среди них 5 снегоуборщиков, тракторы, мини-погрузчики, а также ручной инвентарь в объеме 75 лопат и 26 ледорубов.

Как отмечают сотрудники учреждения, парк Островского востребован жителями в любое время года. Достаточное количество уютных мест для отдыха и фуд-корт делают парк еще привлекательнее для посещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.