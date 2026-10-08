Готовность сквера у ДК «Текстильщик» в Волоколамске превысила 80%

Благоустройство сквера у ДК «Текстильщик» в Волоколамске завершается: готовность территории превысила 80%. Ход и качество работ проверила глава округа Наталья Козлова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Волоколамске завершают благоустройство сквера у ДК «Текстильщик». Его готовность превысила 80%. Глава округа Наталья Козлова проверила ход и качество работ.

Рабочие уложили тротуарную плитку на всей территории. На площади 4000 квадратных метров обустроили газон и укрыли его специальным покрытием, чтобы трава лучше прижилась и начала прорастать.

В сквере высадили 250 кустарников — сирень, чубушник и белый дерен. Также обустроили две клумбы с цветами, спиреей, шнитт-луком и более чем тысячей лилий. Растения подобрали так, чтобы цветение продолжалось с весны до поздней осени.

Подрядчикам осталось установить светильники и малые архитектурные формы. В сквере появятся пять теннисных столов, лавочки, скамейки, урны и качели.

Параллельно продолжается обновление ДК «Текстильщик». Рабочие выровняли и зашпаклевали стены, сейчас готовят фасад к покраске.

Жители выбрали сквер для благоустройства во время Всероссийского голосования за общественные территории в 2023 году. Работы проходят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.