Готовность паркового комплекса к работе зимой проверили в Клину

17 октября 2025 года в Клину состоялась проверка готовности МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» к зимнему содержанию территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Данные работы будут выполняться силами подрядной организации, в распоряжении которой имеется свыше 20 единиц техники: самосвалы, трактора, погрузчики, комбинированные коммунальные машины и небольшие снегоуборочные роторы. Эти устройства идеально подходят для очистки небольших парковых дорожек. Для обработки тротуаров будет использоваться исключительно гранитная крошка, которую уже закупили в нужном количестве. Песчано-соляная смесь в парках использоваться не будет.

В приемке приняли участие Глава городского округа Клин Инна Федотова и Начальник управления Министерства спорта Московской области Евгений Крук.

«Сегодня пообщалась с коллективом Паркового комплекса. Они готовят насыщенную программу мероприятий для посетителей в рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“. Мы сделаем все возможное, чтобы зимой в парках Клина было красиво, комфортно и весело», — сказала Глава г/о Клин Инна Федотова.

Парковый комплекс городского округа Клин это 12 общественных территорий — два общественных пространства на ул. Чайковского, 4 парка, 1 лесопарк и 5 скверов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.