Готовность нового парка в Супонево проверил глава Одинцова

В инспекции приняли участие депутаты окружного Совета депутатов Олег Цуцков, Геннадий Гарькавый, Станислав Улитин и Дмитрий Александров, а также директор спортивной школы Звенигорода Владимир Любовицкий. Работы на объекте идут активно: подрядная организация уже сделала дорожно-тропиночную сеть, обустроила площадку для выгула собак и завершает монтаж освещения. Также продолжается планировка территории под газон.

«Вместе с инициативной группой жителей посмотрели, как идет благоустройство парка в Супонево. Здесь уже отсыпана гранитной крошкой дорожно-тропиночная сеть, завершается монтаж освещения, подготовлено основание для спортивной площадки, которая зимой будет превращаться в каток. Также готова площадка для дрессировки собак, которую очень просили жители. Ей уже активно пользуются многие собаководы. В парке будет и вторая такая площадка — в три раза больше», — сообщил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа добавил, что в планах также сделать детские площадки, а в 2025 году — построить красивые павильоны, сцену и входную группу. По итогам инспекции Андрей Иванов дал поручение ликвидировать в парке все сухостойные деревья.

В парке Супонево будут предусмотрены зоны как для спортивного, активного отдыха, так и наоборот — для «тихого». Здесь появятся площадка для настольного тенниса, территория для пикников, воркаут, памп-трек и станция проката. Кроме того, для посетителей парка установят туалетные модули и обустроят несколько парковок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.