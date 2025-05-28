Готовность лагеря «Левково» к летнему сезону проверили специалисты

Заместитель главы городского округа Пушкинский Ольга Жданова вместе с межведомственной комиссией провела проверку готовности детского оздоровительного лагеря «Левково» к летнему сезону, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Специалисты проверили состояние жилых корпусов и территории, готовность пищеблока и качество продуктов, безопасность спортивных и игровых площадок, медицинский блок и противопожарные системы. В беседе с руководством и персоналом особое внимание уделили организации досуговых программ, квалификации персонала, соблюдению санитарных норм.

«Лагерь демонстрирует хороший уровень подготовки. Остались последние штрихи — и уже скоро здесь зазвучит детский смех!», — прокомментировала Ольга Жданова.

Всего в период с 13 по 27 мая текущего года межведомственной комиссией по приемке оздоровительных учреждений были проверены 13 загородных оздоровительных учреждений и 35 лагерей с дневным пребыванием детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.