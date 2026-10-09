Готовность капремонта трех детских садов проверили в Балашихе

Детские сады № 5, № 21 и № 28 в Балашихе капитально ремонтируют в рамках Народной программы «Единой России». Ход работ на трех объектах оценили депутат Госдумы Сергей Юров и временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Лукичев, сообщает пресс-служба партии.

«С просьбой привести детские сады в порядок жители обращались к нам во время встреч, поэтому их капитальный ремонт вошел в Народную программу. Сегодня два сада уже находятся в высокой степени готовности. В округе проживает много молодых семей, поэтому важно, чтобы ремонт объектов завершился как можно раньше», — отметил Сергей Юров.

Один из объектов — детский сад № 5 «Кораблик», входящий в состав гимназии № 9. Здание построили в 1987 году, и за десятилетия эксплуатации оно значительно износилось. После капитального ремонта здесь будут созданы условия для 135 детей. Сегодня строительная готовность объекта составляет 93%.

Тут воспитываются дети военнослужащих, в том числе военных моряков и врачей. В детском саду ребята участвуют в общих с гимназией праздниках, посвященных Дню Военно-морского флота, знакомятся с морской символикой и историей флота.

В детском саду № 28 в микрорайоне Саввино после завершения ремонта смогут заниматься 110 воспитанников. Сейчас он находится на финальном этапе работ.

Еще один крупный объект — детский сад № 21 в Павлино площадью более 3 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 261 ребенка и 11 групп.

«Ожидаем завершения работ в садах в Купавне и Саввино уже в ноябре. По детскому саду в Павлино объем работ больше: предстоят кровельные и фасадные работы, благоустройство территории. В соответствии с государственной программой капитальный ремонт здесь завершим в 2027 году. При этом будем делать все возможное, чтобы ускорить темпы», — сказал Сергей Лукичев.

После завершения капитального ремонта три дошкольных учреждения смогут принять более 500 детей. Для воспитанников обновят группы и помещения, игровые и образовательные пространства, а территории учреждений приведут в порядок.