Готовим сани с лета: россияне начали активно скупать обогреватели в августе

В августе текущего года продажи обогревателей в России выросли в два раза, а каминов — на треть по сравнению с июлем. При этом цены на обогреватели снизились на 14%, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито».

Согласно данным аналитиков, средняя стоимость б/у обогревателей на платформе составила 10 тыс. рублей, а новых — 19 тыс. рублей. Масляные обогреватели пользуются наибольшим спросом среди потребителей. В течение месяца их продажи выросли в 3 раза, составив 16% от общего объема продаж в данной категории.

Средняя цена масляных обогревателей в ресейле составляет около 1,5 тыс. рублей, а в новом состоянии — примерно 2,8 тыс. рублей. Они привлекательны для россиян доступной ценой, отсутствием шума и эффективностью в обеспечении постоянного обогрева жилых помещений и офисов.

На втором месте по популярности расположились электрические обогреватели, которые занимают 15% рынка. Их продажи увеличились в 2,5 раза. Средняя стоимость таких обогревателей составляет 3 тыс. рублей при покупке с рук и 14 тыс. для новых моделей. Они быстро нагреваются и могут использоваться как для основного, так и для дополнительного обогрева помещений.

Замыкают тройку лидеров газовые обогреватели с долей 10%. Их стали покупать чаще в 1,5 раза. В среднем они обходились в 4 тыс. рублей в б/у варианте и в 21 тыс. рублей — в новом. Такие модели в основном используют на улице — на верандах кафе или дач, а также в больших хорошо вентилируемых производственных помещениях.

В пятерку лидеров также попали тепловентиляторы (9%) и инфракрасные обогреватели (5%). Их продажи увеличились в 2,5 и 3 раза соответственно. В среднем тепловентиляторы стоили 4 тыс. рублей на вторичном рынке и 15 тыс. рублей в новом состоянии, тогда как инфракрасные обогреватели можно было приобрести за 4 000 и 6 000 рублей. Кроме того, на 30% выросли продажи каминов, средняя стоимость которых составила 16 тыс. рублей.

Примечательно, что несмотря на рост продаж, цены на обогреватели снизились в среднем на 14%. Так, газовые модели стали дешевле на 29%, инфракрасные — на 5%, тепловентиляторы — на 4%, а масляные — на 2%. Также на 21% подешевели камины.

