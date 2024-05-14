Госветслужба Подмосковья маркирует пасеки региона

Специалисты Каширской СББЖ ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 5» провели маркирование и учет пасеки в личном подсобном хозяйстве одного из жителей городского округа Кашира. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В соответствии с федеральным законодательством, пчелы подлежат групповому маркированию посредством маркирования улья. В качестве средства маркирования используется табло, закрепляемое на внешней стороне улья. Вся информация о каждой маркированной пчелиной семье внесена в компонент «Хориот» ФГИС ВетИС. Всего на пасеке учтено 14 пчелосемей», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

Это первая учтенная и маркированная пасека на территории городского округа Кашира. Владелец самостоятельно изъявил желание пройти эту процедуру.

Всего в Подмосковье зарегистрировано более 800 пчеловодов. Ознакомиться с реестром можно на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.