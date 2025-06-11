Госветклиники Подмосковья в период праздников будут работать в штатном режиме

В период праздничных дней, с 12 по 15 июня, государственные ветеринарные клиники в Московской области будут работать в штатном режиме — в большинстве случаев с 9:00 до 20:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

График работы учреждений и спектр услуг можно узнать на официальных сайтах Территориальных ветеринарных управлений № 1, 2, 5. Уточнить часы приема и адрес ближайшей государственной ветклиники можно и по телефону единой круглосуточной горячей линии министерства в сфере ветеринарии: 8 (495) 668-01-25, где также работает голосовой помощник «Вита».

В случаях экстренной помощи — в круглосуточном режиме будет работать Мытищинская ветеринарная станция на Олимпийском проспекте.

Кроме того, зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомца против бешенства владельцы могут прямо в парках Подмосковья — в июне в план включено более 50 локаций, где будут дежурить ветеринарные специалисты, адреса и время указаны на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.