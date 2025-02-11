«Госуслуги» стали площадкой для сообщений водителям

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Анонимное сообщение владельцу автомобиля можно отправить через «Госуслуги»

Анонимное сообщение владельцу автомобиля в экстренных случаях можно отправить через «Госуслуги», сообщает ТАСС .

Анонимное сообщение можно отправить о ДТП, работающей сигнализации, неполадках в автомобиле. Сообщение придет на смартфон.

Для этого нужно воспользоваться функцией в разделе «Транспорт права», сказано в сообщении агентства.

Ранее сына сына гендиректора «Газпром-медиа» мошенники развели с помощью мобильных сообщений и сервиса «Госуслуги».

