Госуниверситет просвещения подтвердил статус лучшего вуза-партнера Африки

Договор о долгосрочном, эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве между Государственным университетом просвещения и Университетом Абомей-Калави Республики Бенин подписали в рамках проходящего в Казани II Международного форума министров образования «Формируя будущее» ректоры Ирина Кокоева и Фелисьен Авлесси, передает пресс-служба университета.

Церемония прошла в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра высшего образования и научных исследований Республики Бенин госпожи Элеоноры Яйи Ладекан.

Государственный университет просвещения и Университет Абомей-Калави Республики Бенин договорились расширить взаимодействие с учетом новой заявленной на форуме повестки, связанной с необходимостью подготовки кадров в области креативной индустрии, информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, а также инженерно-технических кадров.

В соответствии с актуальной повесткой уточнены и расширены задачи Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Республике Бенин на базе Университета Абомей-Калави, а также направления научного взаимодействия двух университетов, включая проведение международных научно-исследовательских конференций, семинаров, практикумов, стажировок, совместных научных проектов, обмен преподавателями и учеными в рамках исследований.

«Центру открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Республике Бенин скоро год. Он создан Государственным университетом просвещения в 2023 году и уже стал эффективным коммуникатором и провайдером сотрудничества двух стран, центром продвижения русского языка и русской культуры в Западной Африке», — отметила ректор Государственного университета просвещения Ирина Кокоева.

Она добавила, что в рамках форума предварительно согласованы еще шесть договоров о сотрудничестве между университетом Абомей-Калави и российскими педагогическими вузами.