Гостиницу строят для работников компании по производству кухонь в Щелкове

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства здания гостиницы для работников производственно-складского комплекса в Щелково. Корпус возводят для рабочих компании «Стильные кухни». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Площадь пятиэтажной гостиницы составит более 40 тыс. кв. м. Первые два этажа займут офисы, гостиничная зона предусмотрена с 3 по 5 этажи. Здесь разместятся пяти- и семиместные номера, для каждого из которых предусмотрена собственная уборная. Кроме того, на этажах предусмотрены постирочные и комнаты отдыха с зоной приема пищи. Ожидается, что в общежитии будут временно проживать до 300 человек, работающие вахтовым методом на предприятии.

В настоящее время на объекте завершено возведение надземной части здания, рабочие ведут устройство фасадов, внутренних инженерных сетей.

Инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 65% строительной готовности объекта. Работы идут в графике. Завершат возведение гостиницы к концу 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.