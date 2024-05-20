Гостинг указывает на невнимательность человека к своему поведению и неуважение к чувствам других людей, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«Кто бы ни был инициатором гостинга — это нежелательный и неэтичный способ завершения отношений или коммуникации, потому что говорит о невнимательности к своему поведению и неуважении к чувствам других людей», — сказала Чукина.

Она добавила, что гостинг наблюдается и со стороны некоторых работодателей, которые не находят времени и сил, чтобы вернуться к соискателю с обратной связью после собеседования, и «кормят его молчанием», тем самым подрывая эффективность коммуникации.

«Уверенный в себе человек с четкой профессиональной идентичностью легко выстраивает коммуникацию и границы между личной и профессиональной сферами. Умение ясно и конкретно сообщить о том, что не устраивает или не подходит в процессе трудоустройства в рамках конкретной компании, — не только этичный шаг, но и признак профессионализма», — уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что важно придерживаться взаимного уважения как потенциальному работодателю, так и соискателю.