Гости выставки «Москва промышленная. Город будущего» научатся управлять дронами

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на выставке «Москва промышленная. Город будущего» гостей научат управлять дронами, а после покажут им интерактивное шоу, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На выставке представлены 3 раздела, посвященные воздушным отраслям: ракетно-космической, беспилотных авиационных систем (БАС) и авиастроению. Мы подготовили для гостей увлекательную и познавательную экспозицию, а также широкую научно-образовательную программу — мастер-классы по управлению дронами, иммерсивные представления об истории авиационной индустрии, ряд лекций представителей ведущих столичных предприятий, а также действующих космонавтов. Программа разработана с учетом предпочтений разных возрастных групп, поэтому будет интересна как взрослым, так и детям», — отметил Гарбузов.

Каждый день на выставке проходит иммерсивный мини-спектакль, он рассказывает об истории развития авиаконструкторской отрасли столичной промышленности. Желающие могут в AR-фотозоне примерить на себя одну из пяти профессий — от пилота до авиаконструктора.

Гости выставки также могут изучить первый узкофюзеляжный самолет с крылом из композитных материалов МС-21 ПАО «Яковлев» в реальную величину. Новые технологии позволили улучшить аэродинамику и одновременно увеличить диаметр фюзеляжа. Посетителям выставки также разрешат заглянуть внутрь настоящего авиадвигателя ПД-14, разработанного столичным производственным комплексом «Салют».

Московские производители БАС покажут свою продукцию, которая может удивить. Один из экспонатов представляет собой инновационную платформу на базе внедорожника, она может работать в сложных условиях и поднимать беспилотники на высоту до 100 метров.

Самым впечатляющим экспонатом выставки можно считать гражданский беспилотный вертолет московской компании «Искар». Его используют для транспортировки грузов весом до 1 тонны в труднодоступную местность. Без остановки такой вертолет может лететь 5 часов.

Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по управлению дронами с помощью виртуальной реальности. Каждый может примерить на себя роль пилота.

Москвичам и гостям столицы покажут разные виды электронных двигателей, в том числе для космических спутников, и транспортно-энергетический модуль с ядерным источником энергии. Его используют как межпланетный буксир для полетов в дальний космос. С его помощью научная аппаратура получает энергию в таких миссиях, как полет на Луну или Марс.

Выставка «Москва промышленная. Город будущего» стартовала 10 августа и продлится до 8 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». На шести тысяч «квадратов» представлены передовые разработки московского промышленного комплекса.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, где жители столицы и туристы смогут познакомиться со всеми инновациями города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия. Посетители форума-фестиваля могут изучить современными достижениями Москвы и увидеть воплощение стратегии ее развития, а также понять, каким будет город в 2030 году.