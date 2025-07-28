Гости акции «Морская почта» отправили более 6,5 тыс открыток за два дня

Участники акции «Морская почта» «Петербургского дневника» отправили 6 518 открыток по России за два дня празднования Дня Военно-морского флота в Кронштадте, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В минувшие выходные акция «Морская почта» «Петербургского дневника» стала одним из центральных событий празднования Дня Военно-морского флота в Кронштадте. За 26 и 27 июля горожане и гости города отправили 6 518 открыток в разные регионы России, что стало рекордом для проекта.

Генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметили, что ранее для достижения такого результата требовалось четыре дня. Среди участников акции были и участники специальной военной операции, а также постоянные гости, которые ежегодно возвращаются к проекту.

В 2025 году «Морская почта» работала сразу на двух площадках: на территории Купеческой гавани и на борту катамарана, названного в честь Героя России Александра Горина. Его портрет стал одной из пяти авторских открыток, подготовленных для акции. Остальные открытки были посвящены морской символике Петербурга.

Проект «Морская почта» реализуется с 2023 года при поддержке администрации Кронштадтского района и комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Постоянным партнером акции выступает «Почта России».