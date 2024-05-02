Гостехнадзор Подмосковья усилил проверки аттракционов в праздничные дни

На минувших выходных сотрудники управления Гостехнадзора Московской области провели контрольные мероприятия в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Московской области, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Осмотры проводились в парках культуры и отдыха городских округов Домодедово, Ступино, Дмитров, округ Пушкинский, Одинцовский, Подольск, Серпухов, Дубна, Истра, Красногорск, Электросталь, Павловский-Посад и Орехово-Зуевский.



В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий сотрудники управления Гостехнадзора Московской области не выявили нарушений обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

«Контрольные мероприятия по соблюдению обязательных требований при эксплуатации аттракционов в выходные и праздничные дни будут проведены во всех городских округах Московской области. Особенно важно контролировать деятельность парков развлечений в праздничные дни, когда поток посетителей велик и желающих прокатиться на аттракционах много», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.

На прошлой неделе специалисты гостехнадзора Минэкологии проверили 40 аттракционов в местах их эксплуатации. Ни у одного из них нарушений в эксплуатации выявлено не было.

«Мы заботимся о здоровье и безопасности наших граждан, поэтому усиливаем проверки развлекательных технических средств в праздничные дни, чтобы своевременно выявить нарушения и не допустить аттракционы с недочетами до эксплуатации», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.