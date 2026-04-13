Гостехнадзор Подмосковья проверяет технику к посевной

Проверка сельскохозяйственной техники перед весенне-полевыми работами началась в Подмосковье в марте–апреле 2026 года. Инспекторы оценивают состояние тракторов, комбайнов и погрузчиков для обеспечения безопасной работы в поле, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Московской области стартовала активная подготовка сельхозтехники к новому сезону полевых работ. Проверки проводит управление Гостехнадзора регионального министерства экологии и природопользования.

Зимой техника находилась на консервации, а с наступлением весны проходит обязательный технический осмотр. За последний месяц значительную часть машин уже проверили в ЗАО «Шестаково» и ЗАО «Леонтьево».

«Работоспособность техники является одним из ключевых факторов продуктивности аграриев, а значит, и надежности всего сельскохозяйственного сектора как региона, так и страны. Основная задача проводимых мероприятий — подготовить технику к сезону полевых работ и свести к минимуму вероятность аварий», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Инспекторы оценивают исправность всех механизмов комбайнов, тракторов и погрузчиков. Особое внимание уделяют состоянию тормозной системы, рулевого управления и световых приборов. Также специалисты проверяют наличие у собственников необходимых документов на технику.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.