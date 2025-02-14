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Гостехнадзор Подмосковья провел более 950 технических осмотров за неделю

С 2 по 14 февраля управление Гостехнадзора Московской области провели тщательные проверки технического состояния транспортных средств и аттракционов, а также зарегистрировали новые единицы техники, соответствующие требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Сотрудники Гостехнадзора зарегистрировали 705 единиц самоходных машин. Во время предоставления регистраций инспекторы выявляют такие нарушения, как несоответствие номеров техники, ее расположения и поддельные маркировки двигателей.

Кроме того, Гостехнадзор провел 952 технических осмотров. Регулярные проверки помогают предотвратить аварии и повысить безопасность использования техники.

Важным аспектом работы ведомства также является обновление и выдача удостоверений машиниста-тракториста. За последнюю неделю 385 удостоверения получили граждане, обратившиеся за этой услугой. В процессе проверки за этот период не было выявлено ни одного случая подделки удостоверений тракториста-машиниста.

Гостехнадзор также принял 249 экзаменов для получения удостоверения тракториста-машиниста.

Все вышеуказанные услуги по самоходной технике можно получить на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.