Гостехнадзор Подмосковья провел более 950 технических осмотров за неделю
Фото - © Министерство экологии и природопользования Московской области
С 2 по 14 февраля управление Гостехнадзора Московской области провели тщательные проверки технического состояния транспортных средств и аттракционов, а также зарегистрировали новые единицы техники, соответствующие требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
Сотрудники Гостехнадзора зарегистрировали 705 единиц самоходных машин. Во время предоставления регистраций инспекторы выявляют такие нарушения, как несоответствие номеров техники, ее расположения и поддельные маркировки двигателей.
Кроме того, Гостехнадзор провел 952 технических осмотров. Регулярные проверки помогают предотвратить аварии и повысить безопасность использования техники.
Важным аспектом работы ведомства также является обновление и выдача удостоверений машиниста-тракториста. За последнюю неделю 385 удостоверения получили граждане, обратившиеся за этой услугой. В процессе проверки за этот период не было выявлено ни одного случая подделки удостоверений тракториста-машиниста.
Гостехнадзор также принял 249 экзаменов для получения удостоверения тракториста-машиниста.
Все вышеуказанные услуги по самоходной технике можно получить на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.