Гостехнадзор Подмосковья поймал нарушителя с поддельными номерами

Инспекция управления Гостехнадзора по городским округам Одинцово, Краснознаменск, Власиха, Наро-Фоминский и Молодежный выявила признаки изменения заводских номеров на раме экскаватора-погрузчика, представленного для технического осмотра, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В ходе визуального осмотра были обнаружены признаки снятия слоя металла в месте заводского нанесения номера и повторной набивки символов. Материалы об этом были направлены во 2-й отдел полиции по городу Одинцово УМВД России по Одинцовскому городскому округу для проведения дальнейшей проверки и принятия решения.

В настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве отметили, что предоставление на технический осмотр транспортного средства с измененными или поддельными номерами рамы является нарушением законодательства и может повлечь за собой административную ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.