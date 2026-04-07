ГОСТ на приготовление бульона появился в России

В России разработали ГОСТ на приготовление бульона. Рекомендации по технологии содержатся в проекте первого национального стандарта русской кухни, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, бульон — это отвар, полученный при варке мяса, птицы, дичи, рыбы, грибов или овощей. В него также можно добавлять лук, зелень и сельдерей.

Есть несколько видов бульона. Белый варят из необжаренных корнеплодов и мяса, желтый — из обжаренных корнеплодов, а красный — из предварительно обжаренных мяса и овощей.

Чтобы бульон был крепким, нужно использовать оттяжку на основе яичных белков и измельченного мяса того же вида, из которого делали бульон.

