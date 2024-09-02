Госпитальные школы и реабилитационные центры Москвы начали новый учебный год

Новый учебный год в Москве начался в госпитальных школах и реабилитационно-образовательных центрах. Классы этих учреждений оборудовали с помощью передовых технологий, а занятия проводят высококвалифицированные педагоги, сообщается на сайте мэра столицы.

Более миллиона детей Москвы сели за парты 1 сентября. Среди них есть и дети с особенностями здоровья. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что система образования нацелена на обеспечение ребят знаниями, а также комфортом во время обучения.

«Очень важно, чтобы каждый школьник, независимо от заболевания или своих возможностей, чувствовал себя комфортно и получал поддержку для развития своего потенциала. Поэтому мы создаем специальные площадки с передовым техническим оснащением и индивидуальным подходом к каждому ребенку», — заявила Ракова.

Проекту госпитальных школ «УчимЗнаем» в этом году исполнилось 10 лет. Он реализуется не только в столице, но и в 65 регионах страны. Еще четыре учебных заведения появятся в Чечне, Кабардино-Балкарской Республике и Бурятии в 2025 году. Также открылась площадка проекта в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Особое место среди реабилитационно-образовательных центров Москвы занимает Всероссийский центр для одаренных незрячих детей, который принимает ребят уже три года. В 2024 году здесь будут учиться 23 ребенка.