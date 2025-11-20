Госдума собирается защитить кресты на гербе РФ с помощью инициативы

Депутаты Госдумы подготовили и внесли в парламент законодательную инициативу, которая дополнит официальное описание Государственного герба РФ. Там будет прописано, что над коронами и державой находятся кресты, сообщает в своем канале в Max председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в июле был принят новый федеральный закон. Документ закрепил, что изображения и другие виды воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не разрешаются без религиозных символов. Этим получилось защитить одну из основ национальной идентичности РФ.

При этом сообщается, что в публичной плоскости появляются изображения госсимволики, на которой нет православных крестов. Либо же их заменили иными элементами. В большинстве случаев имеется в виду Государственный герб РФ.

«Нам необходимо делать все для защиты нашей национальной идентичности — русского языка, веры, культуры, истории», — сказал Володин.

