Госдума снизила возраст принятия присяги гражданина России

На заключительном заседании Госдума утвердила законопроект, уменьшающий возрастной порог для принятия присяги гражданина Российской Федерации с 18 до 14 лет, сообщает РИА Новости .

Инициатором данного законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Данная мера предусматривает уменьшение возраста с 18 до 14 лет для лиц, которые должны приносить присягу при получении гражданства, с целью укрепления патриотических чувств и осознанного принятия ответственности за соблюдение Конституции и законов РФ.

Стоит отметить, что решение о приеме в гражданство РФ будет аннулировано, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для ее принесения в течение года с момента принятия решения о предоставлении гражданства. Дополнительно установлено, что решение о предоставлении гражданства утратит силу в случае смерти лица, не успевшего принести присягу.

