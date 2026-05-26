Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволяет арестовывать имущество граждан России, совершивших административные правонарушения против интересов страны за рубежом. Документ одобрили 384 депутата, голосовавших против и воздержавшихся не было.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Новые правила коснутся сразу нескольких составов. Среди них — незаконное получение информации с ограниченным доступом, злоупотребление свободой массовой информации, производство и распространение экстремистских материалов. Также под действие закона подпадают публичное отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии, мелкое хулиганство с особыми признаками, нарушения порядка деятельности иностранного агента и участие в нежелательной организации.

Авторами инициативы выступили Госсовет Татарстана и экс-депутат Айрат Фаррахов. Законопроект внесли еще в октябре 2024 года, а в первом чтении его приняли в мае 2025 года. Первоначально парламентарии хотели убрать конкретные статьи и наказывать за любые правонарушения против интересов России, но ко второму чтению все же подготовили четкий перечень составов.

Дела об административных правонарушениях по этим статьям, совершенные за пределами страны, будут рассматривать по месту нахождения органов, которые возбудили такие дела. Таким образом, уехавшие из России граждане могут лишиться имущества на родине в случае нарушений, перечисленных в новом законе. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

