Госдума приняла закон о выплате компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении

Согласно действующему Трудовому кодексу, за работу в выходные или праздничные дни работник может получить компенсацию в двух формах — в виде двойной оплаты либо предоставления дополнительного дня отдыха (отгула). Однако ранее, если сотрудник увольнялся, не успев реализовать свое право на отгул, этот день просто «пропадал» без какой-либо компенсации.

Новый закон устраняет этот правовой пробел. Теперь при увольнении все неиспользованные отгулы должны быть оплачены работодателем. Размер выплаты будет рассчитываться исходя из надбавки, которую сотрудник получил бы, если бы выбрал двойную оплату вместо отгула. Данные изменения в Трудовой кодекс вступят в силу с 1 марта 2025 года.