Госдума приняла закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об исключении нормы о назначении штрафов за несообщение в военкомат о переезде только в период призыва, пишет ТАСС .

Изменения вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Статья предусматривает штраф от 10 до 20 тыс. рублей за несообщение призывником в военкомат о выезде в период призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания.

Ранее 25-летнего призывника с болезнью сняли с рейса в Шереметьеве. После этого его доставили в Единый пункт призыва, там мужчина получил повестку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.