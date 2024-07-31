сегодня в 12:15

Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации многодетных отцов

Госдума РФ отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Депутаты посчитали, что такой закон «приведет к уменьшению кадрового резерва», пишет Baza .

Однако депутат Нина Останина заявила, что, согласно статистике, при частичной мобилизации отсрочку получили 256 тысяч специалистов в сфере ИТ, 170 тысяч работников банковской сферы. При этом в зоне СВО служит 903 многодетных отца и 100 отцов детей-инвалидов.

Законопроект поддержали 90 депутатов, большую часть которых составляют представители партий КПРФ и «Справедливая Россия». Против закона выступили депутаты «Единой России».

Останина планирует подготовить новую редакцию законопроекта и вынести его на рассмотрение на осенней сессии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность повторной мобилизации.