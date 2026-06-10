Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента

Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке контента, созданного искусственным интеллектом. Документ внесли депутаты Дмитрий Гусев, Алексей Журавлев и Михаил Делягин, но на заседании против проголосовали все 97 присутствовавших парламентариев, сообщает «Осторожно, новости» .

Выступая перед коллегами, Гусев заявил, что 70% людей не могут отличить видео, созданное нейросетью, от настоящего. По его словам, каждый день такой контент вводит граждан в заблуждение. Депутаты предложили обязательную маркировку «Сделано ИИ» — по аналогии с ограничением 18+. За отсутствие пометки предлагали ввести ответственность.

«Не требуется никаких дополнительных затрат, но обеспечивается безопасность каждого российского гражданина», — убеждал Гусев.

Против выступил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он назвал предложенную меру «труднореализуемой».

Горелкин указал на пробелы в логике авторов: не прописано, на каких этапах пользователи должны ставить маркировку, кто будет отвечать за ее «корректность» и как именно контролировать соблюдение правил.

При этом сам Горелкин считает, что остановить развитие ИИ невозможно. По его мнению, в будущем понадобится маркировать не нейросетевой контент, а наоборот — созданный человеком. На некоторых платформах, отметил депутат, это уже происходит.

Как маркировать контент, созданный ИИ, давний вопрос, который обсуждается в Госдуме в 2024 года. До этого предлагалось маркировать только видео, но эту меру посчитали слишком узкой. При этом распространять маркировку на весь контент депутаты посчитали чрезмерным.

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