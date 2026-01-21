Госавтоинспекция провела занятие по безопасности дорожного движения в Одинцове

Занятие началось с творческого выступления юных инспекторов движения, которые напомнили школьникам об основных правилах дорожного движения. Основное внимание уделили практическому разбору дорожных ситуаций: под руководством инспектора дети анализировали безопасное поведение пешеходов на регулируемых перекрестках и во дворах.

Для закрепления знаний школьники отгадывали тематические загадки, повторяли значения дорожных знаков и коллективно решали задачи по правилам дорожного движения. Особый акцент сделали на важности использования световозвращающих элементов для пешеходов.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения вручили каждому ученику световозвращающие ленты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.