Госавтоинспекция провела профилактический рейд на автовокзале в Раменском

Профилактический рейд прошел на автовокзале в Раменском 2 февраля в рамках акции «Маленький пассажир – большая ответственность». Нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд на автовокзале в Раменском в рамках областного социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность!», который проходит с 2 по 28 февраля. Основная задача мероприятия — напомнить водителям о необходимости обеспечивать безопасность пассажиров, особенно детей, во время поездок в общественном транспорте.

В ходе рейда инспекторы проверили водителей, провели с ними беседы о важности использования ремней безопасности и соблюдения правил перевозки детей. Особое внимание уделили тому, чтобы маленькие пассажиры находились на своих местах и были пристегнуты. Водителям вручили памятки и световозвращающие жилеты.

По словам госинспектора по пропаганде БДД Татьяны Коренковой, нарушений выявлено не было. Она отметила, что водители всегда готовы к проверкам и понимают свою ответственность за безопасность пассажиров. Подобные рейды проводятся регулярно для формирования культуры безопасного поведения на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.