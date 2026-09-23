Госавтоинспекция провела лекцию в школе № 14 Сергиева Посада 23 сентября

Сотрудники Госавтоинспекции 23 сентября рассказали ученикам школы № 14 Сергиева Посада о безопасности на дороге. Встречу провели для профилактики дорожного травматизма в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьникам показали тематический фильм и объяснили, почему важно быть внимательными на дороге. Ученики задали вопросы, на которые ответили инспекторы.

«Правила дорожного движения необходимо соблюдать в любом случае. Дети — будь то пешеходы, водители или пассажиры — всегда являются участниками дорожного движения. Важно и со стороны взрослых проявлять ответственность: снижать скорость рядом с пешеходными зонами, следить за использованием ремней безопасности. А детям нужно помнить: дорогу следует переходить только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что с обеих сторон нет опасности. К сожалению, пренебрежение этими правилами приводит к тяжелым последствиям — в этом году в округе уже пострадали 12 человек», — отметил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу, полковник полиции Роман Соседов.

Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил и внимательность помогают избежать опасности на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.