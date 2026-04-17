Госавтоинспекция провела лекцию в МФЦ Одинцовского округа

Профилактическая встреча в рамках раунда «Один щелчок спасает жизнь» прошла в четверг в МФЦ Одинцовского округа. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили работникам центра о важности ремней безопасности и правилах перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на площадке многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Его цель — напомнить о необходимости использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке пассажиров.

Автоинспекторы разъяснили нормы административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и привели статистику ДТП, в которых ремень безопасности сыграл решающую роль. С помощью видеоматериалов участникам показали последствия даже незначительных столкновений.

В завершение встречи сотрудники МФЦ получили тематические памятки для дальнейшего информирования посетителей. Теперь жители, обращающиеся в центр «Мои Документы», смогут получить не только государственные услуги, но и рекомендации по безопасному поведению на дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.