Госавтоинспекция проведет рейды в июне в Истре

Рейды по проверке водителей пройдут в июне на территории муниципального округа Истра. Сотрудники 11 батальона ДПС проверят состояние водителей, соблюдение правил перевозки детей и другие требования безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Массовые проверки на состояние опьянения и соблюдение правил перевозки несовершеннолетних запланированы на 5, 7, 11, 14, 19, 21, 26 и 28 июня. Инспекторы будут применять метод «массовой проверки» с использованием остановочных коридоров.

В течение месяца также пройдут целевые профилактические мероприятия. Акции «Нетрезвый водитель» и «Ребенок-пассажир, пешеход» состоятся с 1 по 7 и с 15 по 21 июня. Рейды «Перекресток, светофор» и «Опасный груз» запланированы на 1–7 июня, «Встречная полоса» — на 4–6, 22–28 июня и с 29 июня по 5 июля.

Проверки по направлениям «Тахограф» и «Мото-скутер» пройдут 8–14 июня, «Грузовик» — 15–21 июня, «Автобус» — 10–12 и 15–21 июня, «Такси» — 23–24 июня, «Технический осмотр» — 22–28 июня. Акции «Мотоциклист» и «Пешеход – пешеходный переход» запланированы на 25–27 июня и с 29 июня по 5 июля, «Иностранный водитель» — на 30 июня.

Кроме того, с 8 по 14 и с 28 по 29 июня усилят профилактику ДТП с участием водителей, не имеющих или лишенных права управления. В ходе рейдов инспекторы проведут разъяснительные беседы, распространят памятки и продемонстрируют видеоматериалы по безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.