Госавтоинспекция проведет рейды по безопасности в Долгопрудном

Госавтоинспекция проведет в ноябре в Долгопрудном профилактические рейды для предупреждения ДТП и выявления нарушений на дорогах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном в ноябре пройдут профилактические мероприятия Госавтоинспекции. Проверки направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и выявление нарушений.

Рейды проведут по следующему графику: — «Автобус» — с 1 по 22 ноября; — «Опасный груз» — со 2 по 8 ноября; — «Нетрезвый водитель» и «Тахограф» — с 9 по 15 ноября; — «Детское кресло» и «Безопасный переход» — с 16 по 22 ноября; — «Пешеход» и «Технический осмотр» — с 23 по 29 ноября; — «Пешеходный переход» и «Опасный груз» — с 30 ноября по 6 декабря.

Инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки: на определенном участке дороги за установленный промежуток времени проверят максимальное количество водителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.