Госавтоинспекция проведет рейд в Одинцовском округе Подмосковья

Профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход» пройдет с 23 по 29 марта в Одинцовском округе Подмосковья. Инспекторы проверят соблюдение правил перевозки детей и поведение несовершеннолетних пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактический рейд направлен на снижение числа ДТП с участием детей и подростков, а также на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В течение недели сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание соблюдению правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами.

Инспекторы также проконтролируют водителей, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств и без использования штатных ремней безопасности. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность.

В ведомстве подчеркнули, что причинами детского травматизма на дорогах часто становятся беспечность детей и родителей, игнорирование правил дорожного движения и недисциплинированность водителей. Госавтоинспекция напоминает, что личный пример взрослых в соблюдении «дорожной грамоты» остается самым эффективным способом воспитания безопасного поведения на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.